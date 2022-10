Riardo, 23enne punta fucile contro ragazza e la uccide: arrestato

L'omicidio per ora è considerato accidentale, ma le indagini proseguono. Non è chiaro ancora se i due avessero una relazione

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri per aver sparato, pare accidentalmente, a una 28enne di Teano (Caserta) uccidendola. E' successo nella tarda serata di ieri a Riardo (Caserta). L'accusa per il 23enne di origine moldava è di omicidio colposo. Il ragazzo si trova ora ai domiciliari. A eseguire la misura cautelare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua.

La vicenda

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due erano in camera da letto in casa della famiglia della ragazza quando il 23enne avrebbe puntato contro la 28enne un fucile semiautomatico, lasciato sul letto, e avrebbe esploso un colpo. Il giovane, subito dopo lo sparo, ha chiamato il 112. Il personale del 118 giunto sul posto insieme ai carabinieri ha constatato la morte della 28enne.

Le indagini

L'arma è di proprietà del padre della vittima e in casa i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro altri due fucili con canne sovrapposte.

L'omicidio per ora è considerato accidentale, ma le indagini proseguono. Non è chiaro ancora se i due avessero una relazione. Indagini in corso anche sulla dinamica dell'omicidio.