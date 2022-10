Salerno, rubavano pesce per i ristoranti: in sei ai domiciliari

I soggetti sono accusati del reato di furto aggravato di orate e spigole, per un ingente valore, in danno della società proprietaria degli impianti ubicati nell'area marina di Casal Velino

In provincia di Salerno rubavano orate e spigole su richiesta di pescherie, ristoratori e cittadini. Sono sei le persone indagate che ora si trovano ai domiciliari, in seguito all'operazione "Live Fish" condotta dai carabinieri. I soggetti sono accusati del reato di furto aggravato di orate e spigole, per un ingente valore, in danno della società proprietaria degli impianti ubicati nell'area marina di Casal Velino.

Le indagini

L'esito dell'attività tecnica e info-investigativa svolta dai carabinieri, da dicembre 2021 a settembre 2022, ha consentito di appurare che gli indagati, in più occasioni, mediante l'utilizzo di imbarcazioni, hanno sottratto grosse quantità di spigole e orate dalle vasche di itticoltura ubicate sulla fascia costiera di Casal Velino, per poi cederle a pescherie, ristoranti e cittadini, da cui erano state ordinate.