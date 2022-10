Pompei, sorpresi con un arsenale in casa: tre arresti

Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti

Una ragazza di 25 anni e due uomini di 24 e 44 anni sono stati arrestati a Pompei dopo essere stati sorpresi con un arsenale in casa. Le armi custodite dai tre, tutti di origine rom, sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Il sequestro

Nell'ambito di un servizio volto al contrasto dei retai in materia di armi, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno perquisito l'abitazione e hanno trovato una pistola beretta calibro 7,65, un revolver "smith&wesson" modello 357 magnum, un fucile Franchi calibro 12, un fucile ad aria compressa calibro 4,5 con matricola abrasa e due canne mozze prive di matricola. I militari, durante le operazioni, hanno trovato anche un tirapugni in metallo, 172 cartucce di vario calibro e due radiotrasmittenti. I due arrestati sono nel carcere di Poggioreale mentre la donna è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli.