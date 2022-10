Scampia, spaccio di droga: arrestato 23enne

Tutte le notizie di oggi 12 ottobre

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne di Scampia. Era in via Ghisleri insieme ad un complice poi sfuggito al blitz. La perquisizione effettuata dai militari ha permesso di sequestrare 23 dosi di cocaina, 32 dosi di eroina, 14 di crack e 32 di cobret. Il 23enne è ora in carcere, è caccia al complice.