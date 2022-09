Tim Cook, laurea honoris causa a Napoli il 29 settembre

Sarà a Napoli il 29 settembre Tim Cook, Ceo della Apple. Riceverà la laurea honoris causa in Innovation and International Management dall'Università degli Studi Federico II e visiterà la Apple Developer Academy. Lo riporta Il Mattino. La cerimonia ufficiale avverrà nell'Aula Magna Storica della ateneo e sarà trasmessa in diretta su YouTube. Decidere la data non è stato affatto facile. Infatti, tra l'iter burocratico che va seguito e gli impegni di Cook, sono trascorsi circa sette mesi.

La visita

Lo staff della sicurezza di Apple ha visitato più volte il campus dell'Academy e solo la settimana scorsa ha dato l'ok. Quindi, è iniziata la caccia agli inviti che saranno inviati a un numero molto limitato di personalità accademiche, politiche e culturali. Tra loro sicuramente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, fautore della Apple Academy quando era rettore, che con Luca Maestri, vice presidente e Cfo di Apple (cioè nel nutrito gruppo dei numeri due della società di Cupertino), ha avuto un rapporto strettissimo, e l'unico della Leadership Apple ad aver visto gli spazi di San Giovanni oltre a Lisa Jackson. L'attesa più grande è per il discorso che farà agli studenti.