Montella, bimbo di pochi mesi intrappolato in auto: salvato

Un bimbo di pochi mesi rimasto chiuso in auto, con le chiavi dentro al veicolo, è stato soccorso dai carabinieri a Montella, in provincia di Avellino.

La vicenda

La madre del piccolo, parcheggiata l'auto, stava scaricando i bagagli dalla macchina quando la portiera si è chiusa accidentalmente. Le chiavi erano rimaste all'interno così come il bimbo. A quel punto la donna, allarmata, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri. Nel giro di qualche minuto è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile della locale compagnia. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, con un attrezzo multiuso in dotazione alla "gazzella", i militari hanno dovuto infrangere il vetro della portiera posteriore per poter aprire l'auto e liberare il piccolo, in buone condizioni di salute anche se spaventato.