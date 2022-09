Pozzuoli, dieci colpi d’arma da fuoco contro saracinesca pescheria

I carabinieri sono intervenuti questa mattina nell’attività commerciale in via Miliscola. Ignoti, probabilmente durante la notte, hanno sparato contro il negozio

Questa mattina verso le 7.30 i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti - allertati dal 112 - in una pescheria di via Miliscola. Ignoti, molto probabilmente durante la notte, hanno esploso dieci colpi d'arma da fuoco nella saracinesca dell'attività commerciale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli.