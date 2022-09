Napoli, gestione illecita dei rifiuti e abusivismo: denunciato 49enne

Un 49enne di Casavatore, provincia di Napoli, è stato denunciato per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. L’uomo, in un terreno di sua proprietà vicino all’asse mediano Casoria/Zona Industriale, stava creando un piazzale per un parcheggio, utilizzando scarti di demolizioni edili. I carabinieri lo hanno infatti sorpreso mentre scaricava 10mila metri cubi di rifiuti nel terreno senza alcuna autorizzazione edilizia, con l'intento di coprire il tutto per costruire un’area parcheggio.