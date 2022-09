Caso Angela Celentano, nuova pista dall'America Latina

Una foto in cui si nota una forte somiglianza con una delle altre figlie, un neo e rapporti stretti con la Campania nella seconda metà degli anni Novanta. Sono tre gli elementi giunti dal Messico che hanno riacceso i fari sul caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa all'età di tre anni sul Monte Faito il 10 agosto 1996. Lo ha riportato il Mattino.

L'avvocato della famiglia: "Genitori non si fanno particolari illusioni"

"Quando una delle figlie dei coniugi Celentano ha visto una foto della ragazza ha esclamato: 'Ma sembro proprio io!'". ha detto all'Ansa Luigi Ferrandino, l'avvocato di Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela. "Di questo tipo di indicazioni - ammette il legale - ne arrivano di continuo. Tutte passano al vaglio ma solo alcune vengono da noi poi attivamente seguite". Sulla nuova pista "i genitori di Angela però non si fanno particolari illusioni - ha spiegato Ferrandino -. Ma certo stavolta gli elementi sono diversi. Detto dell'incredibile somiglianza con una delle figlie della coppia, c'è la foto di un neo sulla schiena che potrebbe corrispondere a quello che aveva la piccola Angela. E poi ci sono rapporti che i genitori di questa ragazza hanno avuto con l'Italia in quegli anni, in particolare con la Campania e con Vico Equense". In ogni caso "va precisato - ha sottolineato l'avvocato - che finora non è stata interessata né l'autorità giudiziaria italiana né quella del Paese dove risiede la ragazza. Ci stiamo muovendo con contatti privati, soprattutto perché i tempi della giustizia sono diversi e meno celeri di quelli dell'attività autonoma. A dire il vero, alla fase in cui siamo servirebbe un test del Dna".

La 'age progression'

Lo scorso 9 agosto in coincidenza con il ventiseiesimo anniversario della scomparsa sul Monte Faito di Angela Celentano, esperti dell'associazione 'Missing Angels Org' con sede in Florida, grazie a uno speciale e avanzato software avevano realizzato - su richiesta della famiglia - una 'age progression' della sua immagine, che corrisponderebbe in maniera quasi reale alle sembianze che avrebbe oggi. Grazie a questo accorgimento è stato possibile ottenere una foto ritenuta estremamente veritiera della ragazza, che oggi avrebbe 29 anni.