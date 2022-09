Castellammare di Stabia, tentano rapina speronando auto: due arresti

Due uomini di 43 e 45 anni, L.B. e M.D.O., sono stati arrestati a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con l'accusa di speronato un'auto sulla Strada Statale 145 e aver tentato di rapinare il conducente.

L'arresto

A quanto si è appreso, dopo avere subito diversi tentativi di abbordaggio la vittima si è messa in contatto con la centrale operativa della Questura di Napoli per segnalare di essere inseguito da due banditi che già avevano tentato di speronarlo per fermarlo. Mentre i poliziotti della centrale si tenevano in costante in contatto con l'automobilista, sulle tracce di inseguito e inseguitori si è messa una pattuglia del commissariato di Sorrento. Per creare le condizioni ideali per un arresto in sicurezza ed evitare la fuga, gli agenti hanno pensato di rallentare, all'altezza di Seiano, il flusso veicolare che precedeva le due vetture. A questo punto i poliziotti sono entrati in azione: li hanno prima individuati tra le auto che procedevano lentamente e poi li hanno bloccati. Entrambi hanno precedenti di polizia.