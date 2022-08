Ristorante a Gragnano distrutto in un incendio, otto ustionati

Un incendio è divampato intorno alle 22.30 di ieri nel ristorante "La Cantina del Castello" a Gragnano (in provincia di Napoli). Le fiamme hanno distrutto il locale e costretto i clienti seduti ai tavoli a fuggire. Otto le persone ustionate, sette in modo lieve - condotte all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e dimesse poco dopo, mentre un 24enne di Calvizzano è stato traportato al Cardarelli di Napoli.

L'incendio

Il ristorante si trova nella località Aurano-Castello. Le fiamme, a quanto sembra scaturite dalla zona barbecue, sono divampate dopo che è stata avvertita un'esplosione nei locali della cucina e hanno avvolto la struttura, costruita in gran parte in legno. Anche alcune abitazioni circostanti sono state lambite dal fuoco. Sul posto quattro camion dei pompieri e i carabinieri di Gragnano e della Compagnia di Castellammare che hanno aperto un'indagine per risalire alle cause del rogo. L'area è stata inoltre sequestrata.

Le condizioni degli ustionati

Il giovane trasportato al Cardarelli di Napoli in codice giallo ha ustioni diffuse in tutto il corpo: le sue condizioni vengono definite serie, ma non è in pericolo di vita. Degli altri sette feriti, invece, una donna è tuttora al pronto soccorso di Castellammare di Stabia per accertamenti; gli altri sei sono stati, come detto, tutti dimessi e le loro prognosi variano dai 5 ai 20 giorni.