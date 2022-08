Pozzuoli, minaccia l’ex con una motosega: arrestato

Nel pomeriggio di ieri a Pozzuoli, Napoli, un 24enne è stato fermato perché accusato di aver minacciato l’ex fidanzata con una motosega. Il fatto è avvenuto in via Grazia Deledda, con la madre della vittima che ha allertato la polizia e raccontato loro quanto successo: il giovane brandiva una motosega minacciando di morte la ragazza che è riuscita tuttavia a divincolarsi e scappare. L’uomo, anche grazie alla descrizione fornita dalla madre della vittima, è stato successivamente bloccato a bordo della sua auto a pochi passi dalla sua abitazione e arrestato per atti persecutori.