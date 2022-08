Si ribalta Tir sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, chiusa per ore

E' successo tra Baiano e il bivio con la A30 in direzione Napoli. Il mezzo pesante si è ribaltato in corrispondenza del chilometro 17, occupando anche parte della carreggiata opposta

E' stato riaperto alle 4 di questa mattina il tratto dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e il bivio con la A30 in direzione Napoli, chiuso a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante. Il tir si era ribaltato in corrispondenza del chilometro 17, occupando anche parte della carreggiata opposta. Lo ha reso noto l'ufficio

stampa di Autostrade, precisando che il traffico ora è scorrevole.

L'incidente

Nel tardo pomeriggio di ieri un autoarticolato che trasportava cassoni di pomodoro, viaggiando in direzione Napoli, ha invaso la corsia opposta e si è ribaltato. L'autista 59enne è deceduto sul colpo. Solo per un caso fortuito non sono stati coinvolti altri veicoli.