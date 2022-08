Napoli, fa incetta di liquori in supermercato: arrestato 41enne

Nella borsa aveva otto bottiglie di alcolici per un valore di 300 euro: è stato ammanettato dai carabinieri in via Cornelia dei Gracchi, nel quartiere di Soccavo

Nella sua borsa "schermata" aveva otto bottiglie di alcolici per un valore di 300 euro: è finito per questo in carcere a Napoli un georgiano di 41 anni. Lo straniero è stato ammanettato dai carabinieri del nucleo radiomobile in via Cornelia dei Gracchi, nel quartiere di Soccavo, a pochi metri da un supermercato.

L’intervento dei carabinieri

Il 41enne era però già stato notato e fermato dalla guardia giurata del negozio, che ha atteso l'arrivo dei militari. Nello zaino "truccato" per evitare i "lettori elettronici", il 41enne nascondeva non generi di prima necessità, ma liquori. La merce è poi tornata sugli scaffali.