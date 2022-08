Fermati a Pozzuoli con droga e contanti: coinvolto un minorenne

Sorpresi in una compravendita di cocaina, i due uomini sono stati perquisiti dai carabinieri che hanno trovato il 16enne in possesso di 27 dosi di stupefacente

C’è anche un minorenne tra i due fermati dai carabinieri a Pozzuoli, dopo che, in zona via Parini, i militari hanno notato uno scambio sospetto tra due uomini. Appurato che si trattasse di una compravendita di droga, nello specifico cocaina, hanno fermato un 34enne e un 16enne che a bordo di uno scooter stavano vendendo la sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione personale i carabinieri hanno inoltre trovato 6 dosi di cocaina al 34enne mentre 27 in possesso del minore, oltre a 190 euro in banconote da piccolo taglio sotto la sella dello scooter.