È morto Gino Cogliandro, membro del trio comico Trettré

La carriera

Il trio di cui Cogliandro faceva parte, insieme a Mirko Setaro e Edoardo Romano, ha cominciato a muovere i propri passi nel 1975, col nome de I Rottambuli e con una formazione che vedeva al suo posto Peppe Vessicchio, il quale poi ha lasciato per indirizzarsi alla carriera musicale. Il gruppo, rinominatosi I Trettré con l'ingresso di Cogliandro, dopo la gavetta nell'ambito dell'avanspettacolo e dei locali notturni è diventato celebre a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, prima con la partecipazione al programma televisivo Drive In e poi con I-taliani e tante edizioni di Buona Domenica. Nello stesso periodo i tre hanno affiancato Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, conquistando così una notevole fama presso il pubblico televisivo. Una volta scioltisi, i Trettré hanno perseguito individualmente carriere in televisione, cinema e teatro

Il cinema

Cogliandro dopo lo scioglimento del trio si è dedicato al cinema prendendo parte a numerosi film: da 'Joan Lui', con la regia di Adriano Celentano, a 'Fantozzi 2000 - La clonazione'. Ma anche 'Italian Fast Food', commedia cult degli anni Ottanta, fino a 'Made in China napoletano' per la regia di Simone Schettino nel 2017. Da ricordare anche il "TG delle vacanze", andato in onda nelle estati del 1991 e del 1992, con la sigla "Beach on the Beach", che diventò un grandissimo successo commerciale. La sua carriera è comunque ricordata soprattutto per la partecipazione al trio comico.