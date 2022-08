Incidente in Autostrada del Sole tra Capua e Santa Maria, 9 km di coda

Attualmente il traffico transita su una sola corsia. Agli utenti che viaggiano in direzione Roma è consigliato di uscire a Caserta Nord, percorrere la statale a Appia per poi rientrare in autostrada a Capua

A causa di un incidente si segnalano nove chilometri di coda sull'autostrada A1 (Milano-Napoli), in direzione Roma, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua nel Casertano. Nello scontro, avvenuto all'altezza del chilometro 720, sono state coinvolte due autovetture e un mezzo pesante.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su una sola corsia. Agli utenti che viaggiano in direzione Roma è consigliato di uscire a Caserta Nord, percorrere la statale a Appia per poi rientrare in autostrada a Capua.