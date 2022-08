Aggredisce il padre per avere soldi, arrestato 27enne a Napoli

Il ragazzo, rientrato in casa e in stato di agitazione, ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il padre pretendendo del denaro

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne dei Ponti Rossi, a Napoli.

L'aggressione

Il ragazzo, rientrato in casa e in stato di agitazione, ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il padre pretendendo del denaro. La madre però è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. I militari sono arrivati pochi minuti dopo e hanno disarmato il 27enne dopo una brevissima colluttazione. Il giovane è stato portato in carcere.