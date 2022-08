Napoli, spari contro la serranda di una pizzeria all'Arenella

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro la serranda di una pizzeria, in via Bernardo Cavallino, all'Arenella. Sul posto sono intervenuti stamani i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno rinvenuto tre ogive deformate. Distrutta una vetrata, nessuno è rimasto ferito. Ad accorgersi del fatto il proprietario del locale, incensurato, una volta riaperta l'attività. Indagini in corso dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero per chiarire la dinamica.