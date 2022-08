Ischia, furia turisti contro hotel: botte tra gestori e clienti

Tutto è nato dal malcontento di una decina di nuclei familiari, appena arrivati, che sostenevano di aver pagato un’agenzia di viaggi per trascorrere la settimana di Ferragosto in quello che a loro era stato presentato come ben altro albergo rispetto al Punta del Sole

Furia dei turisti in un htel a Ischia, costringendo nel cuore della notte la polizia a una vera e propria trattativa fiume per riportare la calma dentro e fuori la struttura, davanti alla quale nel frattempo si era radunata una folla di curiosi. A riportare la notizia è Il Messaggero. Ci sono volute più di due ore solo per identificare tutti i soggetti coinvolti, fra cui uno dei proprietari dell’albergo e alcuni suoi collaboratori. Episodio preceduto da un’altra rissa che aveva sconvolto in tarda serata la tranquillità del corso principale di Forio.

La rissa

È stato poco prima della mezzanotte che dall’hotel “Punta del Sole” si sono levate urla così potenti da attirare l’attenzione dei tanti passanti che passeggiavano o si intrattenevano in bar e ristoranti sul corso Francesco Regine. Da quanto si è appreso poi da fonti della Questura, tutto è nato dal malcontento di una decina di nuclei familiari, appena arrivati, che sostenevano di aver pagato un’agenzia di viaggi per trascorrere la settimana di Ferragosto in quello che a loro era stato presentato come ben altro albergo rispetto al “Punta del Sole”. Da qui le proteste e la rissa, poi sedata.