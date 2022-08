Maltempo Campania, colate di acqua e fango a Monteforte Irpino

Il sindaco, Costantino Giordano, ha lanciato un appello su Facebook: "Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi". Al momento non risultano feriti. Confermata l'evacuazione di almeno cinque persone, tra cui alcune disabili

Colate di fango e detriti hanno invaso il centro storico di Monteforte Irpino (Avellino) in seguito alle forti precipitazioni di questo pomeriggio. La situazione permane critica soprattutto in piazza Aldo Moro, dove ha sede il municipio, già duramente colpita dall'alluvione del settembre 2020. Sono decine i Vigili del Fuoco, tra cui una squadra proveniente da Foggia, impegnati a monitorare la situazione e a prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati nelle auto trascinate per centinaia di metri lungo via Loffredo e via Nazionale.

Non risultano feriti

Mario Bellizzi, comandante provinciale di Avellino dei Vigili del Fuoco, dopo aver sentito anche il sindaco, Costantino Giordano, sottolinea che al momento non risultano feriti. Confermata la evacuazione di almeno cinque persone, tra cui alcune disabili, da parte dei caschi rossi del distaccamento di Avellino. Nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero dare una tregua anche se l'allerta meteo con codice giallo è stata prorogata a domani mattina.

L'appello del sindaco di Monteforte Irpino

Nel comune irpino il primo cittadino ha lanciato un appello su fb: "Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi".

Molti interventi dei pompieri anche nel Beneventano. A Napoli, un traghetto ha scarrocciato e urtato la banchina ma

senza conseguenze.

Il maltempo in Campania

Una bomba d'acqua ha colpito Caserta, la provincia di Napoli con criticità a Casoria e Massa Lubrense e quella di Avellino. A Caserta caditoie intasate e fognature in carenza di manutenzione hanno provocato allagamenti in via Unità Italiana e nel sottopasso della Reggia, invase da quasi un metro di acqua che ha bloccato

decine di auto. Si sono aperte voragini in diversi punti del centro cittadino. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per negozi allagati, cantinati sotto il livello dell'acqua e

blackout elettrici. Problemi anche alla linea ferroviarie. A Marcianise, nel Casertano, problemi a una struttura sportiva.