Racket in provincia di Napoli, arrestato affiliato clan Mallardo

Aveva preteso mille euro da parte di un privato che stava effettuando dei lavori edili in un'area destinata a parcheggio. È per questa estorsione, aggravata dalle finalità mafiose, messa in atto nell'estate del 2013, che i carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato un 61enne.

Affiliato al clan

L'uomo è ritenuto affiliato al clan "Mallardo", sodalizio operante nella città di Giugliano in Campania e facente parte della confederazione tra organizzazioni denominata "Alleanza di Secondigliano", cartello che aggrega i gruppi criminali insediati in un'ampia porzione del territorio metropolitano partenopeo. Le indagini, scaturite dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a suo carico.