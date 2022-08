Aversa, rubano parte del pavimento di una chiesa: aperte le indagini

I malviventi hanno portato via le maioliche dal pavimento della chiesa dello Spirito Santo, ubicata in pieno centro, lasciando sul posto anche degli attrezzi da lavoro

Clamoroso furto alla chiesa dello Spirito Santo, ubicata in pieno centro a Aversa (Caserta), dove alcuni malviventi hanno portato via le maioliche dal pavimento, lasciando sul posto anche degli attrezzi da lavoro. Non è improbabile che i ladri volessero ritornarvi, visto che la chiesetta è chiusa al pubblico e sconsacrata. I carabinieri della Compagnia di Aversa, che indagano, hanno acquisito le immagini di telecamere di videosorveglianza. "È stato davvero un pugno nello stomaco. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine", ha detto il sindaco di Aversa, Alfonso Golia.