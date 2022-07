Marcianise, trovato in possesso di 18mila euro falsi: denunciato

Un 31enne pluripregiudicato è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato che lo hanno trovato in possesso di banconote contraffatte per un valore commerciale di poco più di 18mila euro. L'uomo, con numerosi precedenti e attualmente sottoposto ad avviso orale del questore, è stato fermato per un controllo dai poliziotti del commissariato di Marcianise; gli agenti, insospettiti dall'ansia e dal nervosismo mostrati dal 31enne, lo hanno perquisito trovandogli addosso tre banconote da 50 euro che apparivano a prima vista false; nell'auto dell'uomo sono state poi rinvenute altre 365 banconote sempre del taglio di 50 euro, anch'esse risultate poi contraffatte ai controlli del personale di un istituto bancario.