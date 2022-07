Teatro, morto Antonio Casagrande: l'attore aveva 91 anni

E' morto l'attore Antonio Casagrande, protagonista di tante commedie con Eduardo De Filippo. Lo annuncia il figlio Maurizio con un post su Facebook: "E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall'alto possa sentire tutto l'amore

e l'ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli", scrive Maurizio Casagrande.

La carriera

Figlio di un attore di prosa e di una corista del San Carlo di Napoli, Antonio Casagrande calca i palchi dall'età di 6 anni, quando interpreta un bambino nella Madama Butterfly. Amante della musica fin da giovanissimo, si diploma in canto al Conservatorio e negli anni Sessanta esordisce come cantante lirico. In quegli stessi anni fa il suo esordio anche come attore nella compagnia di Eduardo De Filippo dove partecipa alle trasposizioni cinematografiche di Sabato, domenica e lunedì,

'Ditegli sempre di si", 'Filumena Marturano', 'Napoli Milionaria', 'Il sindaco del rione Sanita" e 'Mia famiglia'. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta sbarca sul piccolo e

grande schermo. Negli anni Novanta, con il figlio Maurizio e con Vincenzo Salemme prende parte ad Amore a prima vista, ricoprendo il ruolo di padre del protagonista.