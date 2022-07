Napoli, trovata una pistola sotto campana per raccolta vetro

Trovata a Napoli sotto una campana di raccolta del vetro una pistola Beretta calibro 9, con 13 cartucce e matricola abrasa. E' successo in via Tertulliano all'angolo con via Romolo e Remo, nel corso di una serie di controlli svolti dagli agenti del Commissariato San Paolo e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dei Vigili del Fuoco. Inoltre, lungo la stessa strada, sono state sequestrate due microcamere installate all'esterno di due edifici e utilizzate per eludere i controlli.