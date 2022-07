Napoli, pinscher rapito da un gabbiano: perse le tracce del cane

Un cucciolo di Pinscher libero dal guinzaglio è stato sollevato e portato via da un gabbiano a Napoli. A riportare l'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è il Corriere del Mezzogiorno. E' successo nella zona del Belvedere del bosco di Capodimonte. Del cane, di proprietà di una donna straniera, si sono perse le tracce.

La vicenda

"Quest’episodio - conferma Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella - San Carlo all’Arena - mi è stato riferito da una mia amica che è stata testimone oculare. Mi ha detto che la proprietaria del cagnolino era una cittadina straniera, forse una turista. E ha raccontato delle fasi della sua cattura, con il gabbiano che ha puntato la preda dall’alto ed è arrivato in picchiata riuscendo ad afferrarlo e a portarlo via. E non è l’unico episodio del genere avvenuto in città", conclude Restaino.