Estorsioni nel Beneventano: arrestati due fratelli

Entrambi sono gravemente indiziati per più reati, in concorso e con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo mafioso

Due fratelli, rispettivamente di 30 e 32 anni, di Montesarchio sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, per estorsione, anche tentata, aggravata dal metodo camorristico.

Le accuse ai due fratelli

Entrambi sono gravemente indiziati per più reati, in concorso e con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo mafioso, di estorsione consumata e tentata, danneggiamento, porto di arma da taglio, minaccia e rapina perpetrati, il 28 febbraio 2021 a Paolisi e il 7 marzo 2021 a Montesarchio.