Napoli, disturba quiete in hotel: aggredisce addetti e carabinieri

Quando i dipendenti dell'hotel dove aveva preso alloggio l'hanno invitata a non disturbare gli altri ospiti è andata in escandescenza e non ha esitato ad aggredirli tanto che è stato necessario far intervenire i carabinieri. Ma una donna di 46 anni, di origini cinesi, non si è arresa neanche dinanzi ai militari. Li ha aggrediti e poi sputandogli contro ha ripetuto insistentemente "omicron".

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto l'altra notte in un albergo dove la donna è giunta per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ma alcune persone che erano in stanze vicine a quella della turista cinese hanno lamentato di essere disturbati da rumori molesti. E così hanno chiesto al personale di intervenire. Un richiamo che ha fatto scattare la reazione della donna, I militari però sono riusciti a immobilizzarla. E per la donna è scattato l'arresto.