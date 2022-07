Torre Annunziata, due arresti e sequestro di droga durante controlli

In manette è finito un 30enne portato in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale oplontino per violazioni agli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Detenzione domiciliare applicata invece a una 47enne che secondo il tribunale di Nola deve scontare undici mesi di reclusione per istigazione alla corruzione

Due arresti, droga e munizioni sequestrate e un locale multato. È il bilancio di una serie di controlli sulla movida del sabato sera compiuti dai carabinieri a Torre Annunziata. Durante l'operazione sono state identificate 63 persone e ispezionati 31 veicoli.

Gli arresti

In manette è finito un 30enne portato in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale oplontino per violazioni agli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Detenzione domiciliare applicata invece a una 47enne di origini cinesi. Secondo il tribunale di Nola deve scontare undici mesi di reclusione per istigazione alla corruzione.

Armi e droga

Durante le verifiche, effettuate negli edifici disabitati del ''Quadrilatero delle carceri'', i carabinieri hanno trovato e sequestrato 8,35 grammi di cocaina, 6,3 di crack e 287 di marijuana, oltre a 43 proiettili calibro 38 special, 50 calibro 380 e 102 calibro 7,62 millimetri. In un bar di corso Umberto I sono stati scoperti due lavoratori in nero: il titolare è stato sanzionato per ammende pari a circa 9.000 euro. Infine due persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di droga.