Covid Campania: contagi stabili, vicini alla soglia del 30%

Sono 5.458 i nuovi positivi al Covid in Campania su 19.269 test effettuati per un indice di contagio pari al 28,3%, in aumento di un punto rispetto al dato di ieri. Due i decessi. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 23 (+3 su ieri). Quelli di degenza ordinaria 361, in calo di 7 unità rispetto al dato precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)