Torre Annunziata, controlli ai lidi: multe e depositi chiusi

Carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero: multati i titolari di due stabilimenti balneari e chiusi due depositi. È il risultato di una serie di controlli effettuati a Torre Annunziata nella zona del lungomare Marconi dai carabinieri, con il supporto del Nas di Napoli e della guardia di finanza.

I controlli

I controlli hanno interessato in particolare gli stabilimenti balneari. In un lido con bar e ristorante, i carabinieri hanno disposto la chiusura immediata di due depositi di alimenti e bevande. Diverse, da ciò che si apprende, le carenze igienico-sanitarie e strutturali che i militari hanno riscontrato: il titolare è stato sanzionato. In un altro stabilimento, invece, i finanzieri hanno trovato due lavoratori in nero. Anche in questo caso l'imprenditore è stato multato. Ispezionate, inoltre, le aree attrezzate per i bagnanti e quelle pubbliche del lungomare, con la contestazione di undici contravvenzioni al codice della strada.