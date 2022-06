Torre Annunziata, 46enne arrestato due volte in cinque giorni

Il 14 giugno era finito in manette per evasione dai domiciliar. Ieri sera, oltre all’evasione, è stato arrestato anche per furto

Arrestato due volte in cinque giorni. È il 'record' di un 46enne già noto alle forze dell'ordine. A Torre Annunziata (in provincia di Napoli) il 14 giugno scorso i carabinieri della compagnia oplontina lo avevano arrestato per evasione in quanto era in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Ieri sera è stato invece arrestato ancora una volta per evasione ma anche per furto. I militari dell'Arma lo hanno trovato in sella ad una bici elettrica risultata rubata poco prima in corso Umberto I. Sottoposto di nuovo ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio. L'arresto del 46enne rientra in un servizio ''alto impatto'' svolto dai carabinieri torresi con la collaborazione del nucleo cinofili di Sarno (in provincia di Salerno).

I controlli

Al centro dell'attenzione via Gino Alfani, luogo focale della movida di Torre Annunziata. Tante le persone identificate e i veicoli setacciati. Cinque i giovanissimi segnalati alla Prefettura per droga, quattro le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti indisciplinati multati. Denunciata una donna di 26 anni perché trovata a bordo di una Fiat 500 oggetto di furto, denunciato il 25 maggio scorso presso il quartiere napoletano di Fuorigrotta. Dovrà rispondere di ricettazione. All'interno del “Palazzo dei Tittoni” rinvenute e sequestrate otto micro-telecamere installate nella struttura. Sul posto sequestrati anche un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente, appunti e rendiconti delle attività di spaccio riportati su carta. Durante le perquisizioni un 21enne è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale perché si è opposto energicamente ai controlli.