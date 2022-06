Napoli, ruba borsa da 2.000 euro a ospite dell'hotel: denunciata

Una ragazza di 20 anni è stata denunciata a Napoli con l'accusa di aver rubato una borsa di Prada da oltre 1.900 euro a una cliente dell'hotel in cui lavora.

Il furto

I carabinieri sono intervenuti in hotel dopo essere stati chiamati dal direttore dell'hotel avvisato dalla vittima del furto, una 29enne australiana in vacanza in città,

La donna ha raccontato che qualcuno le aveva rubato la borsa, custodita in camera insieme alle sue cuffiette wireless. Grazie alla geolocalizzazione delle cuffie e alla collaborazione della direzione dell'hotel, i militari hanno rilevato la loro posizione a Calvizzano, dove vive una delle donne impiegate nelle pulizie dell'ala dove è posizionata la camera dell'australiana. I carabinieri di Calvizzano, allertati dai colleghi della compagnia di Napoli Centro, hanno raggiunto l'abitazione della donna e trovato la borsa. Quest'ultima è stata riconsegnata spontaneamente ma delle cuffiette nessuna traccia.