Torre del Greco, lavoratori in nero: chiusa pescheria

Due lavoratori in nero, uno dei quali minorenne, sono stati scoperti dai carabinieri a Torre del Greco (Napoli), all'interno di una pescheria del centro cittadino il cui titolare è stato multato. Da ciò che hanno appurato i militari, l'uomo non avrebbe effettuato la valutazione e redatto il documento dei rischi né nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Le sanzioni

Avrebbe poi omesso la formazione dei lavoratori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dei tre lavoratori identificati, due erano in nero e uno è un minorenne. L'attività è stata sospesa e sono state notificate sanzioni penali e amministrative per circa 47mila euro.