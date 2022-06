Ragazza ferita a coltellate nel Salernitano, fermato l’ex compagno

Una 28enne, madre di due figli e da tempo ospitata con i suoi bimbi nel centro per ragazze madri di Castiglione dei Genovesi (Salerno), è stata aggredita e ferite a coltellate ieri pomeriggio dal suo ex compagno, fermato oggi dai carabinieri. La giovane, di origine rumena, aveva chiesto ospitalità nel centro proprio per allontanarsi dall'uomo, nei cui confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento alla giovane.

L'aggressione

L'episodio, secondo quanto riporta oggi il quotidiano salernitano La Città, si è verificato appena la donna è scesa dal bus che la stava riportando nella struttura. L'uomo, che la attendeva, si è avvicinato e dopo un breve litigio, nonostante la presenza dei due figli piccoli, le ha sferrato 10 fendenti in varie parti del corpo. La vittima, inizialmente, è stata soccorsa da alcuni passanti, tra cui anche due medici. Poi è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Salerno dove ora è ricoverata nel reparto di Chirurgia d'Urgenza. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le ricerche

Il 31enne, che dopo l'accoltellamento si è dato alla fuga, è stato individuato e fermato dai carabinieri della compagnia di Salerno. L'uomo, da quanto si apprende, si era nascosto tra le montagne dei Picentini, nel tentativo di far perdere le sue tracce. In mattinata, è stato utilizzato per le ricerche anche un elicottero che ha sorvolato l'intera zona. I militari, guidati dal capitano Antonio Corvino, hanno passato al setaccio l'area dei Picentini per diverse ore, arrivando ad una svolta nel primo pomeriggio di oggi quando il 31enne è stato individuato e fermato.