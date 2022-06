Torre Annunziata, morta in ospedale bimba che era scomparsa in mare

La piccola di 5 anni si era persa in spiaggia ed è stata ritrovata in mare dopo lunghe ricerche sul litorale

Una bambina di cinque anni è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia. La piccola si è smarrita in spiaggia, poi è stata ritrovata in mare dopo lunghe ricerche sul litorale di Torre Annunziata.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, la bambina si trovava con la madre e la sorellina più piccola sul lungomare Marconi di Torre Annunziata. Attorno alle 14 la mamma della piccola si è accorta della sua assenza e ha dato l'allarme. Sul posto sono iniziate le ricerche, condotte dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con il supporto in mare di alcuni mezzi della Capitaneria di Porto e pescatori privati. Dopo un paio di ore dalla prima segnalazione, un battello della Guardia Costiera ha individuato il corpo della bambina in acqua: era ferma, quasi aggrappata, all'altezza di una boa. La piccola, ancora viva ma in condizioni critiche, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani.

Le indagini

La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ponendo sotto sequestro la salma in attesa che nei prossimi giorni sul corpicino della bambina venga eseguita l'autopsia per chiarire la dinamica del decesso, anche se gli inquirenti - sul caso indagano i carabinieri - sembrano al momento propendere per la tragedia accidentale. Nelle prossime ore saranno sentiti vari testimoni, a cominciare dalla mamma di Vittoria. L'allarme per la scomparsa della piccola era scattato poco dopo le 13, amplificato da un tam-tam sui social, dove era stata diffusa anche una foto della bambina, nella speranza di favorire le ricerche e il suo ritrovamento.