Caivano, spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato

Un 32enne del Parco Verde di Caivano è stato arrestato dai carabinieri perché con l'accusa di spaccio di stupefacenti mentre era agli arresti domiciliari. L'uomo è fuggito, ma i militari lo hanno riconosciuto e bloccato. Addosso aveva 83 dosi di cocaina, 73 di eroina, 150 euro in contanti, una radiotrasmittente, un foglietto con alcuni appunti riportati a mano e alcuni involucri per confezionare la droga. Il 32enne è stato portato in carcere, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio ed evasione, in attesa dell'udienza di convalida.