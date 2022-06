Napoli, smantellata piazza di spaccio a San Giovanni a Teduccio

Trenta misure cautelari eseguite, di cui 23 ordinanze in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, e una grande piazza di spaccio smantellata, tra le maggiori del napoletano: è il bilancio dell'operazione antidroga effettuata dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di San Giovanni-Barra, e dai carabinieri della Compagnia di Marcianise.

L'operazione antidroga

La base neutralizzata è quella operativa nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, precisamente nella zona compresa tra Corso San Giovanni a Teduccio e via delle Repubbliche Marinare; una piazza i cui gestori avevano importanti collegamenti con narcos attivi in Spagna e a cui si approvvigionavano, specie di hashish, pusher provenienti da tutte le province campane, nonché da Puglia e Sicilia. L'indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli. Per gli inquirenti, i capi del gruppo di spacciatori sarebbero gli indagati A.R. e L. P. (finiti in carcere), che comandavano una struttura in cui ogni componente aveva il proprio ruolo.