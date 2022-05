In lieve aumento l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e negli altri reparti ospedalieri

Sono 2.345 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 17.524 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 13,38%, contro il 12,45 di ieri. Il bollettino della Regione segnala una nuova vittima. In lieve aumento l'occupazione dei posti letto, che nelle intensive sono 26 (+1) e in degenza 443 (+9)