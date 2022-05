Napoli, sequestrati 175mila euro falsi: due arresti

Soldi falsi per un valore di 175mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri a Napoli. Le banconote erano di ottima fattura e di ogni taglio da 20 a 500 euro. La scoperta nel quartiere di Poggioreale, nell'abitazione di due donne, di 51 e 47 anni. Le due non hanno detto ai militari per quale motivo avessero così tante banconote fasulle e sono state arrestate per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Sono ora nel carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio.