Lucrino, pedane in area demaniale: sequestrata parte lido, 3 denunce

Sotto sequestro da parte dei carabinieri un’area di circa 5mila metri: sono state rinvenute pedane e solarium già pronti per la stagione estiva realizzati sul demanio marittimo

Un'area di circa 5mila metri è stata sequestrata dai carabinieri e dai militari dell'Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera all'interno di uno stabilimento balneare di Lucrino, a Pozzuoli. Tre persone sono state denunciate.

Le irregolarità

Secondo gli investigatori sono state realizzate alcune opere in violazione delle norme demaniali marittime. In particolare sono state rinvenute pedane e solarium già pronti per la stagione estiva, realizzati sul demanio marittimo.