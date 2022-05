Napoli, ubriaco lancia bottiglia di vetro contro bus: denunciato

È accaduto poco prima delle 4 di questa mattina. L’autista, vedendo un 31enne in stato di ebbrezza, gli ha impedito di salire sul mezzo: l’uomo ha reagito scagliando la bottiglia e danneggiando il parabrezza

Un autista ha impedito di salire a bordo del bus a un 31enne georgiano senza fissa dimora e ubriaco, che voleva salire sul mezzo diretto in Polonia. Per tutta risposta, l’uomo ha lanciato una bottiglia di vetro contro l’autobus, danneggiando il parabrezza. È successo a Napoli poco prima delle 4 di questa mattina. A intervenire nel quartiere mercato, al corso Arnaldo Lucci all’interno del parcheggio Metropark, sono stati i carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto. I militari - con il supporto anche di altre pattuglie della compagnia Stella - sono riusciti a bloccarlo e a fargli prestare le prime cure dal personale del 118. L'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento.