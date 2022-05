Gli operai stavano lavorando in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile. Il proprietario dello stabile è stato anche multato per 30mila euro

Operai in nero e anche percettori del reddito di cittadinanza. Li hanno scoperti i carabinieri della stazione di Qualiano (Napoli) e del Nucleo Operativo del Comando Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile. Gli operai, tutti irregolari, erano sei: di questi 4 percepivano anche il reddito di cittadinanza. I militari hanno elevato 30mila euro di sanzioni amministrative e denunciato in stato di libertà il proprietario dell'immobile che, tra l'altro, aveva commesso degli abusi edilizi rispetto al progetto autorizzato dal comune. Le attività sono state momentaneamente sospese.