Napoli, 24enne picchiato da ragazzi davanti a un locale

Picchiato davanti a un locale in via Coroglio, zona di movida del quartiere di Bagnoli, a Napoli. L'episodio è accaduto la scorsa notte. La vittima è un 24enne, che si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo con il volto tumefatto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzi: non sono chiare le motivazioni. Il 24enne è tuttora ricoverato, in osservazione per un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano sul caso.