Percepiva il reddito di cittadinanza e spacciava droga: arrestato

Spacciava droga e percepiva il reddito di cittadinanza: per questo un 43enne di Torre del Greco (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco. Durante una perquisizione in casa dell'uomo, già denunciato in precedenza, i militari hanno rinvenuto 31 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 7.350 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato.