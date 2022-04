Un incendio è divampato verso le 2 di questa notte in un appartamento di via Giuseppe Mazzini, ad Afragola (Napoli). Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe stato causato dal malfunzionamento della batteria di un monopattino che era in carica. Non si registrano feriti.