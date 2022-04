Ciriaco De Mita ricoverato in ospedale ad Avellino per accertamenti

L’ex leader della Dc ed ex presidente del Consiglio è ricoverato da ieri in via precauzionale nel reparto di neurologia del “Moscati”. Lo scorso febbraio aveva subito un’operazione al femore dopo una caduta accidentale nella sua abitazione

Ciriaco De Mita è ricoverato da ieri sera, in via precauzionale, nel reparto di neurologia dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino. Il 94enne ex leader della Dc ed ex presidente del Consiglio, tuttora sindaco di Nusco al secondo mandato, assistito dal suo medico personale, il cardiologo Giuseppe Rosato, sta svolgendo una serie di accertamenti dopo l'operazione al femore subita lo scorso febbraio in seguito a una caduta accidentale nella sua abitazione mentre scendeva le scale. De Mita era stato dimesso in buone condizioni sei giorni dopo l'intervento di artoprotesi in anestesia locale effettuato dal primario di Ortopedia e traumatologia del "Moscati", Antonio Medici. Fonti sanitarie e vicine alla famiglia smentiscono particolari e gravi condizioni di criticità del paziente.