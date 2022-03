Napoli, rubano la borsa a una turista: fermate due persone

Hanno rubato la borsa a una turista seduta al tavolo di un bar di Napoli e sono fuggiti a bordo di uno scooter, ma la scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza di un vicino esercizio commerciale e i due malviventi sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti della polizia.

L'inseguimento e il fermo

I due ladri, dopo un lungo inseguimento, sono stati raggiunti in via Conte di Castelmola, qui hanno aggredito gli agenti e danneggiato il dispositivo manuale di segnalazione in uso agli operatori. I poliziotti, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, sono comunque riusciti a fermare i fuggitivi, uno dei quali è stato trovato in possesso di un portafogli rubato poco prima.