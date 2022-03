Napoli, sorpresi a rubare in un supermercato: arrestati

Tre persone sono state sorprese mentre stavano rubando prodotti alimentari in un supermercato in via Comunale Catena, a Napoli, da un agente del Commissariato Pianura, libero dal servizio. Il poliziotto ha udito dei forti rumori provenire dall’interno dell’attività ed è intervenuto. Dopo essersi qualificato, ha intimato ai malviventi di fermarsi, i quali hanno provato a fuggire, fino a quando uno di essi è stato bloccato dopo una colluttazione. Gli altri due, un uomo e una donna, hanno proseguito la fuga. La donna, con il supporto di una pattuglia, è stata fermata, mentre l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. I due ladri fermati sono stati arrestati per rapina impropria e la merce è stata restituita al proprietario dell'attività commerciale.